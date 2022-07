Streifenwagen gerammt und geflüchtet

Bünde/Kirchlengern

Ohne Führerschein, aber mit gefälschtem Autokennzeichen soll ein 24-jähriger Bünder im Oktober des vergangenen Jahres mit einem Seat Ibiza in Kirchlengern unterwegs gewesen sein. Dabei wurde er von einer Polizeistreife erwischt. Anscheinend hat der junge Mann daraus aber keine Lehren gezogen. Anders lässt sich das, was sich am 16. Dezember 2021 in Löhne ereignete, nicht erklären.

Von Hilko Raske