Telefontrick erfolgreich: Frau (64) per Whatsapp-Masche betrogen

Per Whatsapp gaben sich die Betrüger gegenüber der 64-Jährigen als deren Tochter aus - und forderten später Geld.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Julia Dowe hätten in jüngerer Vergangenheit immer wieder Bürger aus dem Kreis Herford Anzeige bei der Behörde erstattet, weil Telefongangster versuchten, sie aufs Kreuz zu legen. „Erfolg hatten die Betrüger in diesen Fällen allerdings nicht, meist fand die Kontaktaufnahme aber über Kurznachrichtendienste statt“, so Dowe.