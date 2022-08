Corona-Testzentrum in Gohfeld öffnet

Nach der Schließung des Drive-In-Testzentrums am Festplatz an der Lübbecker Straße in Löhne haben die Mühlenkreiskliniken (MKK) ein weiteres Testzentrum wiedereröffnet.

Das Drive-In-Testzentrum der Mühlenkreiskliniken an der Lübbecker Straße ist mittlerweile geschlossen. Der Festplatz wird für andere Veranstaltungen benötigt. Alternativ gibt es aber ein neues Testzentrum an der Nordbahnstraße in Gohfeld.

Ab sofort steht das Testzentrum in Gohfeld, Nordbahnstraße 17, in der ehemaligen Volksbank wieder zur Verfügung. Getestet wird täglich von 12 bis 18 Uhr.

Neben den Testzentren an der Herforder Straße 10 (täglich von 10 bis 18 Uhr) und am Kaiser-Center (8 bis 20 Uhr) betreiben die Mühlenkreiskliniken von nun an drei Testzentren in Löhne. Zusätzlich steht ein Testzentrum am Krankenhaus an Bad Oeynhausen (montags bis samstags von 6 bis 21 Uhr und sonntags von 9 bis 21 Uhr) zur Verfügung.

„Wir haben aufgrund der vielen Reaktionen nach der Schließung des Drive-Ins in Löhne gesehen, dass es in Löhne weiteren Testbedarf gibt. Deswegen haben wir in guter Kooperation mit der Stadt Löhne, dem Kreis Herford und der Volksbank eine Möglichkeit gefunden, das Testzentrum in der ehemaligen Volksbankfiliale wiederzueröffnen“, sagt Mario Bahmann, Geschäftsführer des Universitätsklinikums Minden.

In den Testzentren der Mühlenkreiskliniken werden kostenfreie und kostenpflichtige Schnell- und PCR-Tests angeboten. Wer Anrecht auf einen kostenfreien oder kostenpflichtigen Test hat, regelt die Testverordnung des Bundes. Als ärztlich geleitetes Testzentrum bieten die Mühlenkreiskliniken zusätzlich kostenfreie Tests an, sofern Grippe- oder Erkältungssymptome vorliegen. Ein positiver Selbsttest berechtigt zu einem kostenfreien PCR-Test.

Das Vorliegen der jeweiligen Anspruchsgrundlage muss von der Testperson auf einem Formblatt unterschrieben werden. Das Formular kann vor Ort oder vorab ausgefüllt werden (Download: www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum).

Auf der Internetseite befindet sich auch eine Aufstellung, unter welchen Voraussetzungen Schnell- und PCR-Tests kostenfrei oder zu reduzierten Preisen möglich sind. Zahlungen an den zuvor genannten Teststellen der Mühlenkreiskliniken können ausschließlich per EC- und Kreditkarte erfolgen. Bargeld kann an den Teststellen leider nicht angenommen werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit, auf Rechnung Gutscheine zu erwerben.