Übung: Die AWO-Kita in Löhne-Ort brennt

40 Feuerwehrleute sind in kürzester Zeit an der Einsatzstelle

Löhne-Ort

Um Punkt 17.19 Uhr geht die Alarmierung via Funkmeldeempfänger raus. Feuerstufe 2 „Menschenleben in Gefahr“ heißt es für die Einsatzkräfte – und schon um 17.21 Uhr fährt ein Rettungswagen mit Signalhorn am Einsatzort an der AWO-Kita in Löhne-Ort vor.

Von Thomas Klüter