Verbraucherzentrale eröffnet Infopunkt in der Stadtbücherei Löhne

Löhne

Fragen rund um den Energieverbrauch und den Glasfaserausbau beschäftigen in diesen Tagen viele. Mit einem Infopunkt in der Bücherei Löhne bietet die Verbraucherzentrale NRW nun einen festen Anlaufpunkt für Verbraucher für solche und weitere Themen an.

Von Niklas Gohrbandt