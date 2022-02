„Verlockendes Angebot aus Löhne“

Matthias Kuhle ist neuer Ordnungsamtsleiter – Kirchlengeraner war zuletzt in Preußisch Oldendorf tätig

Löhne

In seinem Büro ist schon alles in Ordnung: An den Wänden hängen Bilder seiner Kinder, auf dem Schreibtisch steht eine Tasse mit einem von vielen Spülmaschinendurchläufen ausgeblichenen Emblem von Rot-Weiß Kirchlengern, unter dem Monitor ist ein Aufsteller von Arminia Bielefeld zu sehen.

Von Dominik Rose