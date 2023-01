Viele Freiwillige bei Tannenbaumaktion in Löhne

Die Bäume müssen weg! Hunderte Freiwillige trotzten am Samstag dem Regen und sammelten tausende alte Weihnachtsbäume von den Straßen Gohfelds, Mennighüffens und Ostscheids.

Kirchengemeinden, Landwirte und Vereine packen mit an

Die Siemshofer packen mit an: v.l.n.r. Eckhard Hüske, Leonard Möller, Simon Wangler und Robert Schneider.

In Gohfeld ging es in diesem Jahr besonders früh los. Um 9 Uhr sollte sich die 60-köpfige Helfertruppe bestehend aus Freiwilligen aus dem CVJM, dem FC Löhne Gohfeld, der Kirchengemeinde sowie Landwirten am Gemeindezentrum Haupensiek versammeln. Doch die Vorfreude war bei einigen Helfern wohl besonders groß. Bereits eine gute halbe Stunde vor dem offiziellen Starttermin hatte sich die erste Trecker-Truppe auf den Weg gemacht.