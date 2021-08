Vierte Lola für die gebürtige Löhnerin Silke Buhr

Auszeichnung beim Deutschen Filmpreises in der Kategorie „Bestes Szenenbild“ für ihre Mitarbeit an dem Spielfilm „Berlin Alexanderplatz“

Löhne/Berlin (WB). Über ihre mittlerweile vierte Lola hat sich Silke Buhr bei der 70. Verleihung des Deutschen Filmpreises am Freitagabend gefreut. Die gebürtige Löhnerin wurde für ihre Mitarbeit an dem Spielfilm „Berlin Alexanderplatz“ in der Kategorie „Bestes Szenenbild“ gewürdigt.

Malte Samtenschnieder