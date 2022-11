Volle Fahrt voraus beim Modelleisenbahnclub

Bad Oeynhausen/Löhne

Nächster Halt Steinstraße: An zwei Wochenenden im November öffnet der Modelleisenbahnclub Bad Oeynhausen-Löhne die Türen zu seinem Vereinshaus in Löhne. Diese Ausstellungstage im November haben lange Tradition, nur in Corona-Zeiten mussten sie ausfallen. Der Verein präsentiert sich diesmal am Samstag und Sonntag, 12. und 13. November, sowie ein Wochenende später, am 19. und 20. November.

Von Timo Förster