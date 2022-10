Weihnachtsmarkt: Löhner Kirchen halten an Plänen fest 

Der Weihnachtsmarkt in Mennighüffen ist traditionell der erste, der die Weihnachtszeit einläutet. Er findet am 1. Advent statt und bietet ein Programm in und rund um die evangelische Kirche in Mennighüffen. „Wir planen, wie in den anderen Jahren, mit einem Programm in der Kirche und Buden vor der Kirche“, kündigt Pfarrer Kai Sundermeier an.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar