Wenn die „Geschenkemaschine“ in Löhne Ärger macht

Neues Puppentheaterstück für Kinder aus der Feder von Andreas Förster in der Villa Mühlenbach

Löhne

Tannenbäume, Lichterketten und Christbaumkugeln – in der Villa Mühlenbach in Löhne-Mennighüffen weihnachtet es schon sehr. Genau die richtige Kulisse für das neue Puppentheaterstück. „Die Weihnachts-Geschenkemaschine“ startet am 1. Dezember und versüßt Kindern ab drei Jahren mit Vorstellungen bis zum 23. Dezember die Adventszeit. Nicht die einzige Veranstaltung, die die Villa zu bieten hat.

Von Lydia Böhne