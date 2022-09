Wer verrät seinen Lieblingsort in Löhne?

Bürgermeister Bernd Poggemöller (links), Museumsleiterin Sonja Voss und Karl-Heinz Bernsmeier (Vorsitzender des Heimatvereins Löhne) freuen sich auf die Ausstellung „Lieblingsorte“ im städtischen Museum. Zu den genannten Lieblingsorten zählen auch Küchen: Solch eine wie auf dem Foto wurde früher in Löhne gebaut, sie stammt aus den Beständen des Museums. Tisch und Stühle sind Leihgaben. Ein Hingucker ist auch der Wandteppich mit dem Wappen der Stadt Löhne.

Eine wunderschöne Idylle, findet nicht nur Bernd Poggemöller. Und anders, als manche Leute mit Vorurteilen meinen: Es gibt viele herrliche Ecken in Löhne, die von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an der neuen Sonderausstellung zu ihren „Lieblingsorten“ in Löhne erkoren worden sind: natürlich die Ulenburg oder die Rürupsmühle, aber auch der heimische Garten oder das eigene Wohnzimmer.