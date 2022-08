Widufix-Lauf: Der gute Zweck spornt 1200 Sportler an

Löhne

Bessere Rahmenbedingungen hätten sich die Organisatoren von der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford (IWKH) für den 17. Widufix-Lauf nicht wünschen können: Bei strahlendem Sonnenschein und ausgelassener Stimmung waren am Sonntag 1200 Teilnehmer beim Benefizlauf in Löhne an den Start gegangen.

Von Lydia Böhne