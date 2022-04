Andreas Förster freut sich auf das erste Stück nach zweijähriger Pause. Momentan befindet sich der freischaffende Puppen- und Schauspieler in den letzten Proben zum Osterstück „Hans der Hase“. Am Donnerstag, 7. April, um 17 Uhr ist die erste Aufführung in der Villa Mühlenbach.

Foto: Lydia Böhne