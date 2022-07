"Wollen Kunden nicht überfordern"

Löhne

Mit gestiegenen Materialkosten sieht sich in der Folge der aktuellen Krisen auch das Friseurhandwerk konfrontiert. Als Beispiel nennt Friseurmeister Bernd Ritter aus Löhne die für Haarfarben und Shampoos. In vielen Salons seien daher die Preise erhöht worden. Das steht nun auch bei ihm an.

Von Thomas Klüter