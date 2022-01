Zum Wegwerfen zu schade

Reichlich gut erhaltene Kleidung findet sich in den Containern des Deutschen Roten Kreuzes in Löhne

Löhne-Ort

Die roten Riesen stehen dicht an dicht: Sechs von insgesamt 80 Original-Kleidercontainern des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) befinden sich seit kurzem in einer langen Reihe auf dem Parkplatz am Kleiderladen in der Straße Obernfeld in Löhne-Ort.

Von Gabriela Peschke