Löhne: Auto kracht in Gegenverkehr

Ein Zeuge hat am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr auf der Knickstraße einen Saab bemerkt, der unsicher und auffällig in Schlangenlinien in Richtung Vlotho unterwegs war. An der Kreuzung Knickstraße/Koblenzer Straße überfuhr der Saab-Fahrer die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Der Zeuge informierte die Polizei.

Als die Beamten etwa auf Höhe der Straße Flachsreude hinzukamen, befand sich auf der Gegenfahrbahn des Saab in unmittelbarer Nähe eine 29-jährige Löhnerin mit ihrem Seat. Der Saab fuhr auf die Gegenfahrbahn und stieß in den Seat.

Der Fahrer hielt sein Auto jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Er wurde kurze Zeit später von den Polizisten angehalten.

Verletzte gibt es nicht

Der Fahrer, ein 41-jähriger Vlothoer, zeigte Anzeichen von deutlichem Alkoholkonsum und verhielt sich nach Angaben der Polizei während der Unfallaufnahme unkooperativ.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann vor der Fahrt eine erhebliche Menge Alkohol getrunken haben muss. Der Mann wurde zur Herforder Wache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Die genaue Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrer blieben unverletzt.