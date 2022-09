Löhner BL-Akademie bringt Pflegekräfte auf die Schulbank

Löhne

Die BL-Akademie an der Löhner Königstraße steht für ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot im Bereich Pflege und Soziales. Gerade wurden sechs Teilnehmerinnen verabschiedet, die nebenberuflich über ein Jahr an der ersten Weiterbildung zur so genannten „gerontopsychiatrischen Fachpflegekraft“ teilgenommen haben.

Von Andrea Berning