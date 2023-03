Löhner gewinnt Kreiskönigsschießen in Hiddenhausen

Lukas Dreckschmidt schießt sich mit 96 Ring an die Spitze

Hiddenhausen

So muss das sein: volles Haus, Live-Übertragung der Schießergebnisse, Spannung, Stimmung, Jubel und viel Geselligkeit. Das Kreiskönigsschießen in Hiddenhausen durfte wieder in Vollausbau stattfinden, und mit Lukas Dreckschmidt hat der Schützenkreis seinen bisher jüngsten König bekommen.

Von Thomas Meyer