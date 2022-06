Löhner zeigen Kunst zwischen Azaleen und Zedern

Löhne

Zwischen einer Vielzahl an Pflanzen und Gehölzen stehen ungefähr 80 Skulpturen aus Holz, Glas, Stein und Metall: Auch in diesem Jahr öffnen die Eheleute Gabi und Hans-Werner Twelsiek an drei Wochenenden wieder kostenfrei ihren großen Garten am Horstweg 89 in Ulenburg für Interessierte.