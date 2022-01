„Long Covid kann auch Kinder treffen“

Der Ärztliche Leiter der Impfstelle des Kreises in Enger, Philipp Waßmann, beantwortet diese in der neuen Rubrik „Alles rund ums Impfen: Drei Fragen an Philipp Waßmann“. Zum Auftakt geht es um Kinderimpfungen:

Wie gefährlich ist das Virus für Kinder?

Philipp Waßmann: Ein schwerer Verlauf bei Kindern kommt sehr selten vor. Kinderärzte vor Ort berichten jedoch über Fälle von Long Covid, etwa mit Ausbildung eines Fatigue-Syndroms und hierdurch deutlich verminderter Leistungsfähigkeit. Weiterhin kann es zur Ausbildung eines PIMS (kindliches post-virales Entzündungssyndrom) kommen, bei dem Wochen nach durchgemachtem Infekt an multiplen Stellen im Körper schmerzhafte Entzündungen auftreten können.

Die schweren Corona-Verläufe treten zumeist bei älteren Menschen auf. Warum sollte ich trotzdem mein Kind impfen lassen?

Waßmann: Allen voran geht es bei der Kinderimpfung um den Schutz der Kinder selbst vor den Infektionsverläufen und den beschrieben potenziellen Langzeitfolgen. Hierfür gibt es auch von Seiten der Stiko eine Impfempfehlung für Kinder. Die Kinderimpfung als reine Stellvertreterimpfung für ungeimpfte Erwachsene anzusehen, greift daher zu kurz und wäre medizinisch nicht zu empfehlen. Die Impfung trägt aber auch zum Schutz von gefährdeten Personen im Umfeld bei, beispielsweise den Großeltern.

Gibt es für die Kinder einen speziell angepassten Impfstoff?

Waßmann: Für die Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen wird in der Tat eine geringere Dosis des Impfstoffes der Firma Biontech verwendet. Hierbei unterscheidet sich der Kinderimpfstoff bereits in den Fläschchen und in der Konzentration des Wirkstoffes von dem für Jugendliche und Erwachsene. Mittwochs und freitags werden bei uns in der Impfstelle ausschließlich Kinderimpfungen vorgenommen.