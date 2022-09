Mahnmal: Beigeordneter drückt sein Bedauern aus

Schützenpräsidentin Sylvia Czentarra-Thies hatte eine fast eineinhalbseitige Erklärung zum Schützenhof-Park als möglichen Standort für ein Mahnmal mitgebracht - in der Hoffnung, dass sie ihre Argumente dem Integrationsrat vortragen könnte. Dazu kam es am Mittwochabend aber nicht. Nach kurzem Meinungsaustausch wurde eine denkwürdige Debatte auf Antrag von FDP-Ratsmitglied Günther Klempnauer für beendet erklärt.

Das geplante Mahnmal - es geht auf einen Antrag der Grünen zurück - mit elf Bäumen für die Mordopfer des sogenannten NSU und anderer Opfer rechter Gewalt soll nach Vorstellung der Stadtverwaltung in den Werregärten entstehen. Der Park am Schützenhof sei „insbesondere unter Berücksichtigung der Betroffenenperspektive wegen des problematischen Zusammenhanges des Themas Sportschützen und rassistische Taten“ nicht passend, heißt es in der Verwaltungsvorlage, unterzeichnet vom Beigeordneten Patrick Puls.