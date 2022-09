Das Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des NSU sowie anderer Opfer rechter Gewalt soll in den Werregärten in Herford entstehen. Darauf verständigten sich am Donnerstag, 8. September, einstimmig die Mitglieder des Herforder Bauausschusses.

Zu der zum Teil hitzig geführten Standortfrage im Vorfeld der Sitzung wollte Erhard Stuckenholz (SPD) nicht mehr viel sagen. "Die Werregärten sind für so ein Mahnmal ein geeigneter Ort. Dort befinden sich zwei Gymnasien in unmittelbarer Nähe, so dass die Gedenkstätte auch mit in den Unterricht eingebaut werden kann", sagte Stuckenholz. Der SPD-Politiker sagte aber auch, dass einige Textpassagen in der Verwaltungsvorlage "unglücklich ausgefallen" seien.