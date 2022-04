Maikundgebungen in Herford und Löhne

Die Maikundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) stehen in diesem Jahr im Zeichen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Aber auch die Tarifauseinandersetzung in den Sozial- und Erziehungsdiensten werden thematisiert

„GeMAInsam Zukunft gestalten“ lautet das Motto des diesjährigen Tages der Arbeit. Dazu laden der DGB und seine Gewerkschaften im Kreis Herford auf den Herford Rathausplatz und in die Löhner Werretalhalle ein.

Die Kundgebung auf dem Herforder Rathausplatz beginnt am kommenden Sonntag, 1. Mai, um 12.15 Uhr. Peter Kleint, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Herford, wird die Anwesenden begrüßen. Auch Bürgermeister Tim Kähler wird ein Grußwort an die Versammlung richten. Die traditionelle Mairede hält Anke Unger, Geschäftsführerin des DGB OWL. Sie spricht unter anderem über die Tarifauseinandersetzung in den Sozial- und Erziehungsdiensten.

In Löhne findet die Kundgebung in der Werretalhalle statt und beginnt bereits um 11 Uhr. Friedel Böhse, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Herford, wird die Anwesenden begrüßen. Ein weiteres Grußwort kommt vom Löhner Bürgermeister Bernd Poggemöller. Die Mairede hält Egon Schewe vom Verein für Kommunikation Kultur und politische Bildung. Für Livemusik sorgt die Gruppe Tradewind.

Solidarität, Frieden und Selbstbestimmung für die Ukraine

„Abhängig von der pandemischen Situation gelten Hygiene- und Corona-Schutzmaßnahmen“, heißt es in der Ankündigung des DGB für beide Veranstaltungen. Die aktuellen Auflagen für die Kundgebungen und Demos zum 1. Mai in OWL sind unter www.owl.dgb.de nachzulesen.

Zum diesjährigen Tag der Arbeit heißt es im Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes: „Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt kommen nicht von selbst. Sie müssen immer wieder gemeinsam erkämpft werden. Die Menschen spüren das in diesem Jahr so intensiv wie seit vielen Jahren nicht mehr. Durch den brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine sterben jeden Tag Menschen. Dieser Krieg ist auch ein Angriff auf die europäische Friedensordnung. Unsere Botschaft zum 1. Mai lautet: Solidarität, Frieden und Selbstbestimmung für die Ukraine!“