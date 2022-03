Mann (57) stirbt bei Wohnungsbrand in Löhne

Bei einem Wohnungsbrand in Löhne-Bahnhof ist in der Nacht zu Montag ein Mann ums Leben gekommen. Das hat Christian Ehlert, Einsatzleiter der Löhner Feuerwehr, erklärt.

Auf der Bülte: Feuer in einem Mehrfamilienhaus - Ursache noch unklar

Bei einem Wohnungsbrand in Löhne ist ein Mann ums Leben gekommen.

Alarmiert worden waren die Rettungskräfte am Sonntagabend gegen 23 Uhr. Nach Beschreibung des Leiters der Löhner Feuerwehr hatten Bewohner eines Hauses an der Straße Auf der Bülte in Löhne-Bahnhof mit sechs Parteien die Feuerwehr gerufen. Weitere Personen wurden nach Auskunft der Polizei nicht verletzt.