Mann wirft sich in Löhne auf Motorhaube

Eine Autofahrerin und ein Hundehalter haben sich gegenseitig angezeigt, weil die angebliche Suche nach dem Vierbeiner in Löhne-Mennighüffen aus dem Ruder gelaufen war. Beide hatten in den frühen Morgenstunden des 2. März, eines Donnerstags, die Polizei zum Bereich Werster Straße in den Ortsteil Mennighüffen gerufen.