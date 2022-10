Denkmalgeschütztes Haus am Neuen Markt zu verkaufen

Es gehört zu den schönsten denkmalgeschützten Häusern in Herford: Jetzt steht die Immobilie am Neuen Markt/Ecke Lübberstraße vis-à-vis der Johanniskirche zum Verkauf. Wobei: Genau genommen handelt es sich um zwei Gebäude.

In der Wohn- und Geschäftsimmobilie aus dem Jahr 1600 und 1895 sind unter anderem das Restaurant Kupferherz und das Eiscafé Fontana zu Hause.

Besonders: Die Häuser sind miteinander verbunden. Beide Immobilien sind denkmalgeschützt, wovon ein Gebäudeteil ein Volldenkmal ist, bei dem anderen Gebäudeteil ist nur die Fassade denkmalgeschützt.

In den vergangenen zehn Jahren wurde vom jetzigen Eigentümer ein hoher Millionenbetrag in diese beiden Objekte investiert. Es wurden Kernsanierungen und Modernisierungen in erheblichem Umfang vorgenommen. „Eine Sanierung ist daher für den Käufer zurzeit nicht notwendig“, heißt es in der Internetanzeige.

Die Immobilie ist unterteilt in einige kleinere Büroflächen, mehrere Gewerbeeinheiten für Gastrobetriebe und Dienstleistung sowie Wohnungen im 1. bis 3. Obergeschoss inklusive Dachgeschoss. Außerdem gehören noch zehn Autostellplätze dazu. Die Wohnfläche beträgt 900 Quadratmeter, es gibt 26 Zimmer.

Der Kaufpreis wird mit 7,3 Millionen Euro angegeben. Das Haus beziehungsweise die Häuser sind laut Anzeige sofort verfügbar.