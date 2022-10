Bei der Frage der Gestaltung des Archäologischen Fensters am Münster (AFaM) gibt es Streit zwischen der Kirchengemeinde und dem Architekten. Darauf hatte Christian Bäuerle (FDP) in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend hingewiesen.

Die Mauer vor der Wolderuskapelle in Herford. Die Kirchengemeinde Herford-Mitte möchte die Mauer erhalten, während Architekt Jörg Preckel im Zuge der Gestaltung des Archäologischen Fensters am Münster die Mauer abreißen lassen möchte.

Der Architekt Jörg Preckel (Münster) plant, dass die kleine Mauer vor der Wolderungskapelle abgetragen wird. Stattdessen soll ein Zaun entlang der geplanten Kolonaden verlaufen, die an den ehemaligen Kreuzgang erinnern sollen. Mit dem Archäologischen Fenster am Münster, das 2024 seine Pforten öffnen soll, will die Stadt an die bedeutende Stiftsgeschichte Herfords erinnern.