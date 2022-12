Medikamenten-Mangel: Apotheke in Herford gießt Zäpfchen jetzt selbst

„Es zerreißt mir das Herz“: Soeben musste Tanja Erdbrügger - selbst junge Mutter - erneut drei verzweifelte Eltern kranker Kinder abweisen. Schmerzstillende Zäpfchen und fiebersenkende Säfte für die Kleinen sind seit Wochen Mangelware. Das Team der Herforder Arminius-Apotheke will nicht länger tatenlos zusehen und handelt.

Bloß nichts verschütten: Die zusammengerührte Flüssigkeit wird in die Zäpfchenformen gegossen. Lego-Steine dienen als Halterung. Für zehn Stück benötigt die Apotheke etwa eine Stunde.

Um zumindest ein wenig gegen den aktuellen Lieferengpass zu tun, der wohl noch nie so dramatisch in der Nachkriegszeit war, geht's abwärts. Im Keller befindet sich das Labor der Apotheke, die in dritter Generation von Constanze Mackowiak geführt wird.