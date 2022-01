Die Infektionszahlen der Corona-Pandemie sind im Verlauf der vergangenen Woche im Kreis Herford deutlich angestiegen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind in diesem Zeitraum mehr als 1.800 neue Fälle registriert worden.

So verteilen sich aktuell 2506 akute Infektionen aufs Kreisgebiet.

Alleine seit Montag wurden 324 neue Infektionen kreisweit bestätigt. 2.506 Personen sind akut infiziert. Am 18. Januar lag die Zahl der aktuell Infizierten noch bei 2.063.

Insgesamt haben sich im Verlauf der Pandemie bisher 24.817 Menschen im Kreis Herford infiziert, davon gelten 22.070 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 723,2. Am 18. Januar lag der Wert, der angibt, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen infiziert haben, noch bei 527,6.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (397), Herford (849), Hiddenhausen (207), Löhne (429), Rödinghausen (77), Kirchlengern (189), Spenge (54), Enger (154) und Vlotho (150).

Insgesamt sind im Kreis Herford bislang 241 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind 217 Personen "an" Corona und 24 "mit" Corona gestorben.

Seit Montag sind 238 weitere bestätigte Fälle mit der Virusvariante Omikron hinzugekommen – insgesamt sind es jetzt 1.997 Fälle. Der Kreis Herford wird die Anzahl der Omikron-Fälle zukünftig nicht mehr täglich ausweisen, da die Omikron-Variante, analog zur landes- und bundesweiten Entwicklung, mittlerweile die dominierende Variante ist.

Derzeit werden 21 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Fünf Personen werden intensivmedizinisch behandelt, drei davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 41 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Corona-Ausbruch im Flüchtlingsheim

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Herford ist es in der vorletzten Woche zu einem Ausbruchsgeschehen gekommen. Nachdem vom Kreis-Gesundheitsamt eine Massentestung aller 560 Personen angeordnet wurde, darunter sowohl Geflüchtete als auch Mitarbeitende, sind 51 Infektionen bekannt geworden. Bei den Infektionen handelt es sich hauptsächlich um die Omikron-Variante.

Es wurde seitens des Kreis-Gesundheitsamtes bis zum 24. Januar ein Aufnahme- beziehungsweise Zuweisungsstopp angeordnet. Dieser wurde nach eingehender Bewertung der Lage in Absprache mit der ZUE und der Bezirksregierung nicht verlängert. Am Dienstag gibt es in der ZUE zudem eine Impfaktion. Das Gesundheitsamt bleibt in einem engen Austausch mit der Einrichtungsleitung.

Infektionen an Kitas und Schulen

Genaue Zahlen zum Infektionsgeschehen an Kitas und Schulen im Kreisgebiet hat die Kreisverwaltung am Dienstag nicht veröffentlicht. In einer Mitteilung heißt es, das Geschehen entwickele sich "analog zum grundsätzlichen Infektionsgeschehen". Im Kontaktpersonen-Management des Kreis-Gesundheitsamtes gäbe es Ansprechpartner, die sich mit den betroffenen Einrichtungen austauschen. "Aufgrund der enormen Arbeitsbelastung ist es jedoch nicht möglich, eine statistische Auswertung für die Öffentlichkeit bereitzustellen. Sobald dies möglich ist, wird der Kreis die entsprechenden Daten wieder zur Verfügung stellen", heißt es weiter.

Abgesehen von einzelnen Institutionen ist der Anteil der jüngeren Altersgruppen bei den Neuinfektionen der vergangenen Woche allerdings ungebrochen hoch: Die Unter-40-Jährigen haben mehr als 70 Prozent der Neuinfektionen auf sich vereint.

Der Anteil der über 60-Jährigen liegt nur noch bei rund 6 Prozent. Die meisten Neuinfektionen – rund ein Fünftel – gab es bei den 10- bis 19-Jährigen. (Auswertung 7-Tage-Fallzahl nach Altersgruppen, LZG NRW, Stand 18. Januar.

Mehr als 450.000 Impfungen

Im Kreis Herford wurden bislang (Stand: 24. Januar) 464.410 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 166.543 Erstimpfungen, 178.701 Zweitimpfungen sowie 119.166 Boosterimpfungen – davon rund 7.000 in der vergangenen Woche. Die größte Anzahl der Impfungen haben sich nach wie vor die 18- bis 59-Jährigen abgeholt: Sie erhielten 257.449 Impfungen. Darunter fallen 89.306 Erstimpfungen, 103.265 Zweitimpfungen und 64.878 Boosterimpfungen.

Bei den über 60-Jährigen wurden 184.303 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 66.306 Erstimpfungen, 66.296 Zweitimpfungen und 51.701 Boosterimpfungen.

Bei den 12- bis 17-Jährigen wurden 18.743 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 8.304 Erstimpfungen, 7.852 Zweitimpfungen und 2.587 Boosterimpfungen.

Bei den 5- bis 11-Jährigen wurden 3.915 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 2.627 Erst- und 1.288 Zweitimpfungen.