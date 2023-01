Die Herforder Modehersteller Brax, bugatti und Ahlers präsentieren sich auf den Fashion Days in Düsseldorf - Umsätze besser als erwartet

Herford

Besser als prognostiziert - so lautet das Urteil der drei Herforder Modehersteller Brax, bugatti und Ahlers mit Blick auf das Geschäftsjahr 2022. Während die Ahlers AG die Zahlen im Zuge der Bilanzpressekonferenz am 28. Februar bekannt gibt, verkündet Brax für das zurückliegende Jahr einen Gesamtumsatz von 303,4 Millionen Euro. Alle drei Herforder Modehersteller präsentierten sich jetzt bei den Fashion Days in Düsseldorf.