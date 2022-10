Die Stadt Herford will mehr Buswartehäuschen bepflanzen

Herford

In der niederländischen Stadt Utrecht sind die Dächer von über 300 Bushaltestellen bepflanzt – für Bienen und andere Insekten. In Herford hat man sich seit 2019 an fünf Bushaltestellen gewagt, die begrünt worden sind. Nun sollen laut Beschluss des Verkehrsausschusses fünf weitere Bushaltestellen ein grünes Dach erhalten.

Von Ralf Meistes