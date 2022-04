„Mehr Waffen bringen nicht weniger Krieg“

Seit dem 24. Februar ist auch bei den Linken so manche Gewissheit ins Wanken geraten. Hilft den Menschen in der Ukraine die konsequent pazifistische, Nato-kritische Haltung, die die Partei seit Jahren vertritt?

Starten in den Wahlkampf (v.l.): Landessprecherin Nina Eumann, Seyhmus Günay, Inge Höger (Kreissprecherin), Alexander Sturm und Jan Lieberum (Kreissprecher).

Landessprecherin Nina Eumann war zum Auftakt des Landtagswahlkampfes im Kreis Herford aus ihrer Heimat Mülheim an der Ruhr nach Herford gekommen. Auch wenn klassische Linken-Themen wie bessere Bezahlung für Arbeitnehmer, Armutsbekämpfung, Vermögenssteuer oder Bildungsgerechtigkeit den Wahlkampf prägen und nach zehn Jahren Abstinenz die Rückkehr in den Landtag ebnen sollen – um das global dominierende Thema Ukraine-Krieg kommt die Partei auch in Herford nicht herum. „Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands ist durch nichts zu rechtfertigen“, sagt Eumann.