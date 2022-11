Messerstecher (24) bleibt in Psychiatrie

Dann ging alles ganz schnell: Bereits am zweiten Verhandlungstag, nach nur 90 Minuten, hat die 10. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld einen Herforder in Abwesenheit vom Vorwurf der versuchten Tötung freigesprochen. Er hatte vor knapp einem Jahr seinen Vater (50) niedergestochen.

Lessingstraße Herford, 23. November 2021: In seiner Wohnung in diesem Haus stach der junge Mann auf seinen Vater ein.

Der heute 24-Jährige soll aber dauerhaft in der Gerichtspsychiatrie bleiben. Das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, könnte allerdings eine formale Problematik bergen. Denn der Angeklagte, der am ersten Prozesstag beharrlich schwieg und sich während der gesamten Verhandlung hinter einer Aktenmappe verbarg, war am Mittwochmorgen gar nicht anwesend.