Missbrauchsprozess gegen Herforder Orthopäden geht in die Verlängerung

Herford

Der Prozess am Landgericht Bielefeld gegen einen niedergelassenen Orthopäden aus Herford, der zwei Patientinnen während der Behandlung schwer missbraucht haben soll, geht in die Verlängerung. Eigentlich sollte am Donnerstag, 23. Februar, dem sechsten Verhandlungstag, ein Urteil fallen.