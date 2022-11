Mit Teamarbeit gegen Pastorenschwund

Kreis Herford

Drei Viertel der heimischen Pfarrer werden in den nächsten zwölf Jahren in den Ruhestand gehen. Nachwuchs gibt es kaum. Und allein im vergangenen Jahr ist der evangelische Kirchenkreis Herford um fast 2500 Mitglieder geschrumpft - eine komplette mittelgroße Gemeinde. Die Hoffnung liegt in drei Buchstaben: IPT.

Von Bernd Bexte