Mithäftling in JVA Herford Brandwunde zugefügt?

Monatelang zierte eine massive, zwischenzeitlich schwer entzündete und geschwollene Brandwunde den rechten Handrücken eines Gefangenen der JVA Herford. Ein Mithäftling soll sie dem heute 20-Jährigen vor einem Jahr mit einem über dem Feuerzeug erhitzten Metall-Löffel am Frühstückstisch im Bauhof der JVA zugefügt haben.

Unter anderem wegen dieses Vorwurfs musste sich am Freitag ein 22-Jähriger Strafgefangener vor dem Herforder Schöffengericht verantworten. Das mutmaßliche Opfer, das wie der Angeklagte noch in Haft ist und mit Fußfesseln vorgeführt wurde, wollte sich allerdings partout nicht mehr an den Vorfall erinnern können, ebenso ein weiterer als Zeuge geladener Häftling.

„Das glaube ich ihnen nicht“, sagte Richterin Alea Blöbaum. Erst als die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beiden androhte, ein Verfahren wegen Falschaussage oder aber falscher Anschuldigung einzuleiten – gegenüber der Polizei hatten sie 2021 die gefährliche Körperverletzung noch geschildert – äußerten sie sich vage.

„Ja, er wollte irgendwie so Schutzgeld von mir erpressen“, ließ sich der mutmaßliche Geschädigte äußerst widerwillig ein. Dabei soll es laut Anklage um etwa 20 Euro gegangen sein. Das angebliche Opfer habe Tabak in diesem Wert für seinen Peiniger auf seiner Einkaufsliste, über die sich die Häftlinge versorgen können, bestellen sollen – möglicherweise um damit Spielschulden zu begleichen. Denn im Bauhof der JVA werde Durak gespielt, ein russisches Kartenspiel.

Neue Zeugen geladen

„Ich habe das mit dem Löffel nicht getan“, beteuerte der Angeklagte jedoch mehrfach. „Nur Häftlinge, die bei mir Schulden hatten, wollen das gesehen haben. Das ist doch komisch, oder?“ Dass er dem heute 20-Jährigen im Lagerraum ein paar Leberhaken verpasst habe, gestand der Angeklagte allerdings. Um die auffälligen Erinnerungslücken der Zeugen anderweitig zu schließen, sollen jetzt JVA-Beschäftigte gehört werden. Der Prozess wird am 4. November fortgesetzt.