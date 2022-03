Mobile Impfaktion in der Markthalle Herford

Wer sich im Kreis Herford gegen das Coronavirus impfen lassen will, findet im ehemaligen Impfzentrum des Kreises in Enger, Bustedter Weg 16, derzeit seine Hauptanlaufstelle. Der Kreis hat nun die Betriebszeiten für April bekannt gegeben. Eine mobile Impfaktion gibt es in der Herforder Markthalle.

Die Impfstelle im ehemaligen Impfzentrum in Enger ist in der ersten April-Woche (4.4. bis 8.4.) am Dienstag und Mittwoch geschlossen. Am Montag werden Impfungen für über 12-jährige Personen mit den beiden mRNA-Impfstoffen BioNTech und Moderna durchgeführt - am Freitag zusätzlich auch für 5 bis 11-Jährige. Am Donnerstag werden Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff angeboten.

Ab dem 11. April sind die restlichen Wochen des Monats identisch gestaltet. Montags und freitags ist die Impfstelle geschlossen. Dienstags werden Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff und mittwochs und donnerstags Impfungen mit den beiden mRNA-Impfstoffen angeboten. Mittwochs können sich zusätzlich auch die 5 bis 11-Jährigen impfen lassen.

Die mobile Impfaktion in der Herforder Markthalle findet am Mittwoch, 30. März, im Rahmen der Aktionswoche "fit und gesund" statt. In der Zeit von 12 bis 16 Uhr können sich sowohl die über 12-Jährigen als auch die 5- bis 11-Jährigen impfen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Für den April sind weitere mobile Impfaktionen geplant. Hierzu wird der Kreis in den kommenden Tage weitere Infos herausgeben.

Eine weitere Impfstelle befindet sich in Herford im ehemaligen Saturn-Gebäude an der Berliner Straße. Geöffnet ist dort seit einigen Wochen nur noch samstags von 10 bis 14 Uhr. Für beide Impfstellen können Termine über das übliche Buchungstool unter www.kreis-herford.de/impfstellen vereinbart werden. Auch ohne Terminvereinbarung ist eine Impfung möglich.

Hinweise zu Novavax

Für die Impfungen mit dem Impfstoff der Firma Novavax wurden zunächst gemäß Erlasslage Beschäftigte des Pflege- und Gesundheitswesens sowie Personen, bei denen eine Unverträglichkeit der mRNA-Impfstoffe besteht, priorisiert. Sie mussten einen Beschäftigten-Nachweis oder ein ärztliches Attest über eine Unverträglichkeit vorweisen.

Seit einigen Wochen können sich auch weitere Personen, die noch keine Erst- oder Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff bekommen haben, einen Termin für eine Impfung mit dem Novavax-Impfstoff vereinbaren. Auffrischungsimpfungen sind mit dem Novavax-Impfstoff nicht möglich.

Personen, die bislang eine Impfung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson bekommen haben, erhalten wie alle anderen Personen zwei Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff und gelten dann als grundimmunisiert.

Hinweise zur zweiten Auffrischungsimpfung

Sowohl in der Impfstelle in Herford als auch in Enger werden zweite Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Die STIKO empfiehlt eine zweite Auffrischungsimpfung für folgende Personengruppen:

Menschen ab 70 Jahren

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege

Menschen ab fünf Jahren mit Immunschwäche

Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patient/Innen- und Bewohner/Innen-Kontakt)

Die zweite Auffrischungsimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen sowie bei über 70-Jährigen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen.

Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischungsimpfung frühestens nach 6 Monaten erhalten. Personen, die nach der ersten Auffrischungsimpfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird keine weitere Auffrischungsimpfung empfohlen.