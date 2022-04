Motorradfahrer (74) kommt ums Leben

Schwerer Verkehrsunfall am Ostermontag in Löhne

Löhne/Werther

Ein 74-jähriger Motorradfahrer aus Bad Essen (Landkreis Osnabrück) ist am Ostermontag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Weihestraße in Löhne-Gohfeld ums Leben gekommen. Der am Unfall beteiligte Autofahrer kommt aus Werther (Kreis Gütersloh).

Von Claus Brand