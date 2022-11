Musikalisches Adventsprogramm mit Dagmar Berghoff 

Herford

Wer den Namen Dagmar Berghof hört, denkt immer auch an ihre historische Bedeutung als erste Nachrichtensprecherin der Tagesschau. Das ist mehr als 20 Jahre her, doch als Vorlesende ist die 79-Jährige weiterhin aktiv. Mit dem Musiker und Filmmusik-Komponisten George Kochbeck nimmt sie als Erzählerin an den Adventskonzerten „Ein Licht scheint in der Nacht “ teil.

Von Hartmut Horstmann