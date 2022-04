NABU-Großdemo in Herford mit rund 150 Teilnehmern

Herford

Mehr als 100 Demonstranten sind am Samstagnachmittag in Herford auf die Straße gegangen, um ein Signal an die Politik zu senden: Sie soll sich stärker mit dem Thema Artenschutz befassen. Das wünscht sich der Nabu und lud unter dem Motto "Bald wech" zur Groß-Demo.

Von Thomas Meyer, Angelina Zander