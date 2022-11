Nach 162 Jahren: Herforder Geflügelverein Fauna droht das Aus

Herford

„Pooooark pok pok“: Wenn Hilda und Hermann Huß im Garten ihre Hühner rufen, ist die Welt noch in Ordnung. „Dann geht uns das Herz auf“, sagt die 85-Jährige und schwenkt die Futterschale. Selbiges blutet jedoch beim Gedanken an den Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Fauna Herford, ihrem zweiten Zuhause. Mangels Nachwuchs droht dem Club wie so vielen anderen das Aus - nach mehr als 160 Jahren.

Von Moritz Winde