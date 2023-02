Nach Corona:  Industriestraßenfest in Spenge am 2. April

Handwerk, Handel, Gastronomie und Vereinsleben: Beim Industriestraßenfest am Sonntag, 2. April, möchte die Kaufmannschaft Spenge wieder die ganze Bandbreite des ansässigen Gewerbes und einen bunten Querschnitt durch die Spenger Vereinswelt präsentieren.

Die Mitglieder der Kaufmannschaft ziehen gemeinsam an einem Strang, um ein tolles Industriestraßenfest auf die Beine zu stellen. Mit dabei sind Michael Wieczorek (von links), Carsten Freese, Tobias Fehn, Volker Ziegenbruch, Martin Niemeier, Friedrich-Wilhelm Niemeier, Johannes Wehrmann, Fred Landermann, Harald Plagemann und Jan-Lukas Kronsbein.

Zuletzt hatte das seit 1990 im Zweijahresturnus ausgerichtete Fest 2019 stattgefunden. Jetzt möchten die Gewerbetreibenden an den großen Erfolg – damals wurden mehr als 10.000 Besucher gezählt – anknüpfen und laden in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf die dafür abgesperrte Festmeile in der Industriestraße ein, die sich zum Großteil auch über die Parkplätze der anliegenden Betriebe erstreckt.