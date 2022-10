Nach dem ersten Joint kam die Psychose

Neuer Prozess gegen Herforder (40) wegen Messerattacke in Enger

Auf dem Feldweg (links) an der Bäckerstraße in Enger-Pödinghausen hatte der Herforder (40) im Januar seinen Begleiter (52) unvermittelt mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

Der Herforder muss sich seit Donnerstag erneut vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld verantworten, weil er im Januar nach der Flucht aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie am Klinikum im Zustand der Schuldunfähigkeit in Enger einen Bekannten (52) niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Ihm droht die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie.