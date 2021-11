Nach Einbruch: Domino‘s konnte nicht liefern

Unbekannte stehlen Lastenräder von Pizza-Bringdienst und Rechner mit Kundendaten in Herford

Herford

Was soll ein Pizza-Bringdienst ohne Transportmittel machen? Genau, er ist richtig aufgeschmissen. Weil Einbrecher vier der fünf elektrischen Lastenräder mitgehen ließen, musste Domino‘s an der Rennstraße in Herford einen Tag den Betrieb einstellen.

Von Moritz Winde