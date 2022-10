Nach Kohle-Protest auf der Anklagebank

Passend zum Anlass erklang auch die „Hymne an die Sonne“. Weil das unangekündigte Konzert allerdings auf dem Gelände des Tagebaus Garzweiler II stattfand, müssen sich nun die Musiker und Sänger vor Gericht verantworten, darunter zwei Herforder. Die Chancen auf einen Freispruch stehen aber gar nicht schlecht.

Herforder sollen in Garzweiler Hausfriedensbruch begangen haben

Der Herforder Pfarrer Berthold Keunecke und Musiker Gerd Büntzly hatten sich im August 2021 an dem Protestkonzert auf dem Tagebaugelände beteiligt.

Am kommenden Montag sitzen der Herforder Pfarrer Berthold Keunecke sowie Musiker und Klimaaktivist Gerd Büntzly in jeweils getrennten Prozessen auf der Anklagebank im Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt. Sie hatten am 15. August vergangenen Jahres bei dem klassischen Protestkonzert der Gruppe „Lebenslaute“ gegen die Braunkohleverstromung mit musiziert - Hausfriedensbruch lautet nun der Vorwurf.