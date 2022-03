Motorradrennen in Hiddenhausen: zweiter Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem tödlichen Motorradunfall in Hiddenhausen ist der zweite Tatverdächtige festgenommen worden. Er wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Dieser habe Untersuchungshaft angeordnet.

Umfangreiche Spurensicherung an der Unglücksstelle in Hiddenhausen-Oetinghausen.

Wie berichtet, sollen am Dienstag zwei Motorradfahrer wie in den Nächten zuvor mit extrem lauten Maschinen durch Hiddenhausen-Oetinghausen gerast sein. Ein genervter Anwohner war vor sein Haus an der "Obere Talstraße" getreten, um die Fahrer mit Handzeichen zum Langsamfahren zu bewegen. Doch einer der Fahrer, ein Herforder, hatte auf der schnurgeraden Straße überholt und den 58-Jährigen mit seiner Honda CBR 600 frontal getroffen.

Der Unfallfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der zweite Motorradfahrer flüchtete. Jetzt teilen die Behörden mit, dass es sich bei dem zweiten Tatverdächtigen um einen 18-jährigen Herforder handelt. Kriminalhauptkommissar Markus Ickler, Leiter der Mordkommission "Krad", sagt: "In enger Zusammenarbeit mit Ermittlern der Herforder Kreispolizeibehörde ist die Mordkommission bereits frühzeitig auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden. " In seiner Vernehmung am Freitag nach der Tat habe er sich nur insoweit geäußert, dass er nicht an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen habe.

Nach der Festnahme des Tatverdächtigen hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Haftbefehl wegen Totschlags und der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen mit Todesfolge beantragt. Ermittler führten den 18-Jährigen am Samstagmittag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bielefeld vor, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittler der Mordkommission bitten weiterhin um Hinweise zu der Tat an der "Obere Talstraße" in Hiddenhausen. Dabei spielen ebenso Informationen vor und nach dem eigentlichen Tatgeschehen eine Rolle. Sie fragen, wo sind die beiden Motorradfahrer zusammen gesehen worden? Hat jemand beobachtet, wo sie gestartet sein könnten oder wie lang die Strecke war, die sie zurücklegten? Wurde der 18-Jährige auf seiner Flucht beobachtet? Hinweise werden unter Tel. 0521/545-0 entgegen genommen.