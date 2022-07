Nazi-Parolen, Beleidigungen und Pöbeleien in volltrunkenem Zustand

Löhne

Offenbar hatte er noch nicht genügend Alkohol im Blut: Ein 35 Jahre alter Mann wollte im Marktkauf in Löhne noch weitere Getränke kaufen – was schließlich in Nazi-Parolen und Beleidigungen mündete.

Von Ulrich Pfaff