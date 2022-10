Neubau in Hiddenhausen mit tollem Weitblick

Die Baugrube ist ausgehoben und der Kran ist auch schon da: In gut einem Jahr soll man bereits auf den Balkonen stehen und den Weitblick übers Werretal genießen können. Mitten in Schweicheln entstehen derzeit fünf Eigentumswohnungen.

Die Straße Am Voßbrink liegt direkt am Hang - und genau hier realisiert das Löhner Unternehmen Schweneker das Bauprojekt. Die Lage sei grandios, schwärmt Geschäftsführerin Sandra Homeier und deutet in die Ferne, wo in der Ferne das Klinikum zu sehen ist.