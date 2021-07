Neue Asphaltdecke

Am 20. und 21. Juli folgen die Arbeiten zwischen Höltkebruchstraße 68 und 86. In den nächsten Tagen finden noch Vorarbeiten statt. Die Asphaltarbeiten in der Ernst-Albrecht-Straße seien aufgrund der vorab durchgeführten Kanalarbeiten erforderlich. Darauf weist Rathaus-Sprecher Axel Mowe hin.

Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Bei starkem Regen werden die Arbeiten verschoben. Die Straßenabschnitte sind im genannten Zeitraum nicht befahrbar. Axel Mowe: „Bitte parken Sie, falls Sie an diesen Tagen Ihr Kraftfahrzeug benötigen, bereits am Vorabend außerhalb der genannten Bereiche.“ Die Abfallentsorgung erfolgt am 19. Juli vor 6.30 Uhr am gewohnten Platz.

Der Öffentliche Personennahverkehr wird umgeleitet. Durch den Umfang der Bauarbeiten wird es auch durch an- und abfahrende Baufahrzeuge zu Behinderungen in den genannten Straßenbereichen kommen.

Die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe bitten die Anlieger für auftretende, unvermeidliche Behinderungen um Verständnis. Die ausführende Baufirma sei angehalten, diese auf ein Minimum zu beschränken.

Fragen der Anlieger beantwortet Annamaria Rathert von den Vlothoer Wirtschaftsbetriebe, Telefon 05733/913188